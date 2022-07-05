فنان سوري شاب يحتفل بزواجه من مصممة أزياء لبنانية شهيرة

المصدر: موقع الامارت اليوم

احتفل الفنان السوري، أنس طيارة، ومصممة الأزياء اللبنانية الشهيرة، كارول بو خالد، بزفافهما، أمس الاثنين، في حفل أقيم على شاطئ البترون في لبنان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو وصور من حفل الزفاف الذي طغت عليه أجواء البحر والصيف، كما اختار الزوجان، اللون الأبيض لملابس المدعوين.

وشارك العروسين فرحتهما، عدد من نجوم الفن في سوريا ولبنان، بينهم سيرين عبد النور وديمة قندلفت، وعبد المنعم عمايري، وجيسي عبدو، وغيرهم.

تجدر الإاشارة إلى أن أنس طيارة دخل عالم الفن عام 2013، وله مشاركات في العديد من الأعمال المميزة بينها مسلسلات، «العراب»، و«في ظروف غامضة»،، و«ياسمين عتيق»، «مسافة أمان»، و«عندما تشيخ الذئاب»، و«دفعة بيروت»، وغيرها .

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