فريدة سيف النصر: "بيعايروني بفيلم مين فينا الحرامي بسبب مشهد الفراخ"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إنها تتعرض لانتقادات منذ عرض فيلم "مين فينا الحرامي" الذي شاركت في بطولته مع الفنان عادل إمام.

وأضافت فريدة سيف النصر: "بيعايروني بيه لحد دلوقتي، بسبب مشهد مع الفنان عادل إمام، وجملة بنقفش في الفراخ".

وأردفت فريدة سيف النصر، خلال لقاء لها لبرنامج "كلام الناس"، عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن "الجيل الحالي، لا يعلم أي شئ، ويتعاملون مع هذا الفيلم كأنهم ماسكين ذلة عليا".

وتابعت فريدة سيف النصر: "السوشيال ميديا احنا بنستخدمها استخدام خاطئ وبكثرة وهناك من يقلد ولكن بطريقة خاطئة".

وأشارت فريدة سيف النصر إلى أنه لظروف زواجها كانت ترفض تقديم مشاهد قبلات، مؤكدة أن القبلات يمكن تقديها في إطار السياق الدرامي.

وأضافت: "أن أنا عملت أفلام تقيلة مع مخرجين كبار، والجيل الحالي ميعرفش كدة".

وتابعت، أنه "لأي فنانة بتلعبي في وشك ليه، وهل حضرتك هتعمل حاجة أجمل من خلق الله".

واشارت فريدة سيف النصر إلى أن "سمير غانم ودلال عبدالعزيز كانوا حيوية وحياة، وكانوا لا يصطنعون أو يقوموا بأي عمليات تجميل"، مؤكدة أن "التجميل اخترعوه برة واحنا اللي استخدمناه بكثرة".

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