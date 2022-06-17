«رفض تكفل الدولة بعلاجه».. نجل محمد الحلو يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشف حمادة الحلو، نجل المطرب محمد الحلو، تفاصيل الحالة الصحية لوالده، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة ونقابة المهن الموسيقية عرضا عليه التكفل بعلاجه لكنه رفض.

وقال حمادة الحلو لموقع «القاهرة 24» إن نقابة الموسيقيين عرضت عليه أن تتكفل بجزء كبير من تكلفة العملية والعلاج، لكنه رفض لأنه يرى أنه من المفترض أنهم من يساعدون النقابة وليس العكس، مشيرًا إلى أن وزير الصحة أيضًا أعلن تكفل الدولة بعلاجه لكنه رفض.

وأوضح أنهم علموا بالصدفة إصابته بانسداد في الشرايين بنسبة 80%، موضحًا أنه طيلة الأشهر الماضية كان يظن إصابته بالغضروف، وكان يتابع مع أحد الأطباء في الإسكندرية ويخضع لعلاج طبيعي.

وأضاف: صديق طبيب له حينما رأى قدمه نصحه بعمل فحص دوبلر واكتشف بعدها إصابته بانسداد في الشرايين، مضيفًا: كان هيحصل كوارث لو الموضوع لم يتم اكتشافه سريعًا خاصة أنه اكتشف أيضًا إصابته بالسكر عن طريق الصدفة.

وقال: والدي لم يحب الأطباء والمستشفيات، وبعد سنوات من إقناعه أجرى فحوصات كبد وكلى واكتشف إصابته بالسكر قبل نحو 4 أشهر، وفي الوقت نفسه كان يتابع مع طبيبه ويخضع لجلسات على ظهره وعلاج طبيعي ظنًا أنه يعاني من الغضروف قبل اكتشاف إصابته بانسداد في الشرايين.

وأضاف: طبيبه المعالج الذي كان يتابع معه نصحه بأن يتمشى على الرمل ولو تعرض لإصابة كان سيحدث كارثة بسبب معاناته من السكر، ساخرًا: كان فاكره تريزيجيه، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الفنانين يسألون عليه بشكل دائم مثل نادية مصطفى وحلمي عبد الباقي وأحمد رمضان وحمادة أبو اليزيد وهاني شاكر.

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