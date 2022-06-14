اتهام زوج بريتني سبيرز السابق بملاحقتها بعد اقتحامه حفل زفافها

المصدر: لندن - د ب أ

اتُهم زوج بريتني سبيرز السابق بتهمة المطاردة بعد ظهوره بشكل غير معلن في منزلها في لوس أنجلوس ومحاولته إفساد حفل زفافها على سام أصغري.

ودفع جيسون ألكسندر 40 عاما ببراءته من التهمة الموجهة إليه فضلا عن أربع جنح في جلسة استماع بمحكمة في مقاطعة فينتورا يوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وواجه تهمتين بجنحة الضرب، وتهمة واحدة بجنحة التخريب، وتهمة واحدة بجنحة التعدي على ممتلكات الآخرين في أعقاب الحادث.

وألقي القبض على ألكسندر من قبل ضباط من مكتب مدير شرطة مقاطعة فينتورا واقتيد إلى سجن محلي.

وحدد قاض كفالته بمبلغ 100 ألف دولار وأصدر أمرا تقييديا يطلب منه البقاء على بعد 100 ياردة على الأقل من نجمة البوب لمدة ثلاث سنوات.

وحضر ألكسندر جلسة الاستماع افتراضيا عبر الفيديو.

وأقيم حفل الزفاف بين المغنية البالغة من العمر 40 عاما وشريكها مدرب اللياقة البدنية أصغري البالغ من العمر 28 عاما يوم الخميس الماضي.

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