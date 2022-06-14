عودة ياسمين عبد العزيز إلى أحمد العوضي.. وتعليق لريهام حجاج (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عادت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الى متابعة زوجها الفنان المصري أحمد العوضي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستغرام" بعد أن كانت ألغت المتابع بسبب خلاف نشب بينهما في الفترة السابقة.

ويبدو أن المياه عادت إلى مجاريها والوفاق عاد بين الثنائي المصري ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وهذه الأخبار أدخلت السرور على كافة محبي الثنائي ومتابعيه.

وأكدت الفنانة المصرية بدرية طلبة عودتهما من خلال منشور على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستغرام"، حيث نشرت صور يجمع "الخديوي" و"وحش الكون" وعلقت عليها: "رساله لبعض اللي يتعدو علي صوابع الايد الواحدة حضراتكم استعجلتو قوي في اللت والشماتة وقلتو كلام متملينو ومشغلتوش دماغكم أن الخناقةوالغاء المتابعةدا اكبر دليل علي ان حياتهم طبيعيه و دا شئي صحى ماهو معلش الحب زى الاكل لو مفيهوش توابل مش حيبقي له طعم، ربنا مايكتب على حد فراق حبيبه اللي بيخاف عليه وبيحبه من قلبه بصدق وبضميرمبروك الصلح ياحلوين."

بينما لم يعلق أيًا من ياسمين عبد العزيز أو أحمد العوضي على أخبار عودتهما إلى بعضهما بعد أن تداولت الصحف خبر طلاقهما وانفصالهما.

وفي نفس السياق، ردت رهام حجاج على التهامات التي وجهت لها بـ "كيد ياسمين عبد العزيز" بعد أخبار انفصال الأخيرة. ونشرت مقطع صوتي مرافق لبعض الأخبار عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، وقالت: "أنا أول مرة أطلع أتكلم في الموضوع دا تحديدًا، بس أنا قررت إني مش هسكت، أنا منزلة 15 خبر، نازل في 15 صفحة، دي حملة مدفوعة الأجر، فيها كلام متقال على لساني، وأنا لا أعرف عنه أي حاجة، نزل كله في توقيت واحد وعلى صفحات كتيرة".

وأضافت: "أنا مش عارفة إيه سبب أنه يتجاب سيرتنا في مشاكل احنا مالناش دعوة بيها، زي ما بيحصل بقاله 4 سنين، المرة دي الموضع زاد، وأنا أصلا ما عنديش أكونت على "تويتر" الكلام دا متقالش، ومعنى إنه ينزل في أكونتات كتيرة في وقت واحد أكيد دا مش صدفة."

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