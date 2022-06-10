نجمة البوب بريتني سبيرز تتزوج من صديقها الإيراني سام أصغري

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال مصدر مقرب من مغنية البوب بريتني سبيرز وصديقها سام أصغري إنهما سيتزوجان ، بعد علاقة مستمرة منذ ما يقرب من ست سنوات، وفقا لرويترز.

وكان الزوجان قد أعلنا خطبتهما عبر تطبيق إنستجرام في سبتمبر 2021، لكنهما لم يفصحا عن موعد الزفاف.

وبعد ذلك بشهرين، تخلصت المغنية من الوصاية القانونية التي سيطرت على حياتها الشخصية وأمورها المالية لمدة 13 عاما. وقالت، أثناء إجراءات المحكمة، إنها تتوق للزواج وتكوين أسرة جديدة دون أي قيود.

وأعلنت سبيرز في أبريل أنها هي وأصغري ينتظران مولودا، لكن بعد شهر، قالت المغنية إنها تعرضت للإجهاض.

وأصغري (28 عاما) إيراني المولد، وهو مدرب شخصي وممثل ظهر في مسلسل ”بلاك مانداي“ .

وأتى الخبر بعد خمسة أشهر من إنهاء القضاء الأمريكي في لوس أنجلوس (غرب) وصاية والد بريتني، جيمي سبيرز، عليها.

وفرضت الوصاية على نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز العام 2008 بسبب اضطرابات نفسية تعرضت لها النجمة التي وصفت طريقة ممارسة والدها لهذه الوصاية بأنها ”مؤذية“

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