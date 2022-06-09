تصدرت تريند "جوجل".. غادة عبدالرازق: فضلت التمثيل ومصلحتي الفنية على ابنتي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

رغم غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي، وابتعادها عن العمل الفني منذ تقديم آخر مسلسلاتها "لحم غزال" في رمضان 2021، فإن الفنانة غادة عبدالرازق، تشغل جمهورها ومتابعيها بإطلالاتها الجذابة وتصريحاتها الجريئة، والتي رآها البعض صادمة خاصة حين اعترفت خلالها بأنها فضلت التمثيل ومصلحتها الفنية على ابنتها روتانا، لتثير الجدل بين الجمهور، وتصدرت غادة تريند جوجل خلال الساعات الماضية رغم أن هذه التصريحات أوردتها منذ شهرين، فما السبب؟

كانت غادة عبدالرازق قد اعترفت في تصريحات سابقة بأنها تعرضت لضغوط كثيرة في حياتها أثرت عليها منها وفاة والدها وهى في سن صغيرة، وأضافت: "أمي سابتني في وقت كنت محتاجة لها فيه"،

ورغم ماعانت منه غادة فإن البعض رآها قد كررت الأمر نفسه مع ابنتها روتانا لتفضل التمثيل على التواجد مع ابنتها في سن صغيرة بحسب تصريحاتها السابقة، إلا أن ذلك لم يمنع غادة من الاهتمام بابنتها والاقتراب منها، وتعتبرها روتانا من أفضل الأمهات بحسب تعبير لها نشرته عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

كما تحدثت غادة في لقاء آخر لها عن أنها أنجبت ابنة واحدة فقط هي روتانا، وذلك لانشغالها بالعمل الفني وتحقيق مشوارها.

غادة عبدالرازق كانت قد كشفت من قبل عن عمرها الحقيقي 52 عاما، مشيرة إلى أنها من مواليد 1970، وأكدت في مؤتمر صحفي لمسلسلها الأخير "لحم غزال": "بقول الحقيقة والله".

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