نسخة رقمية من ستان لي ستعاود الظهور في أفلام «مارفل»

المصدر: موقع الامارات اليوم

سيعود محبي أفلام مارفل الخيالية لرؤية اسطورة المجلات المصورة ستان لي في أفلام مارفل رغم مرور 3 سنوات على وفاته.

وكشفت صحيفة هوليوود ريبورتر أن صفقة مدتها 20 عامًا مع شركة الملكية الفكرية لستان لي التي بدأت في عام 2001 - ستسمح لشركة Marvel باستخدام تسجيدا رقميا شخص لي واسمه في أفلامها المستقبلية.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Genius Brands آندي هيوارد: «إنه يضمن حقًا أن ستان، من خلال التكنولوجيا الرقمية ولقطات الأرشفة والأشكال الأخرى، سيعيش في أهم مكان، وهو أفلام مارفل، ومنتزهات ديزني». وأضاف «إنها صفقة واسعة».

وعمل لي مع فناني المجلات المصورة الآخرين في الستينيات لإنشاء ما سيصبح لاحقا امبراطورية ترفيه حقيقية باسم Marvel Comics. وساعد خلالها في إطلاق الـ Fantastic Four وخلق شخصيات خيالية شهيرة جدا بما في ذلك Spider-Man و X-Men و Hulk و Thor لكنه ترك شركة Marvel لاحقًا في التسعينيات وتوفي في عام 2018، «فيوتشريستك».

واعتاد جمهور أفلام مارفل على ظهور العجوز الموهوب في أفلامها، بلقطات قصيرة جدا وعادة ما تكون فكاهية، وتجلب التصفيق في القاعة المظلمة، واستخدمت استديوهات مارفل بالفعل في عام 2021، تجسيدا حاسوبيا لستان، ولكنها قالت حينها أنها ستتوقف عن ذلك، حتى أتت الصفقة المفاجئة باستعادة شخصية الرجل ولكن بهيئة رقمية لمدة عشرين عاما أخرى.

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