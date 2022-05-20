الكشف عن المرض الذي تسبب في وفاة الفنان سمير صبري

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت وسائل إعلام مصرية عن المرض الذي تسبب في وفاة الفنان المصري سمير صبري، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عامًا.

وأوضح موقع اليوم السابع، أن الفنان سمير صبري كان يٌعاني من مشكلة في الصمام "الميترالي"، وخلال منتصف شهر فبراير الماضي أجرى قسطرة في القلب، إلى أن توفى داخل أحد الفنادق بالقاهرة.

يٌشار إلى أن الفنان سمير صبري توفى في الذكرى الأولى لوفاة صديقه الفنان الكبير سمير غانم، الذي توفى في مثل هذا اليوم العام الماضي، حيث أحيا أبناء سمير غانم ذكرى وفاة والدهم، وهي الذكرى الأولى التي توافق اليوم 20 مايو.

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