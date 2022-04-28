وفاة الفنانة فاطمة مظهر..أخت فنان مصري كبير

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلن الفنان مفيد عاشور، وفاة الفنانة فاطمة مظهر، عن عمر ناهز الـ78، كما طالب الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب مفيد عاشور على حسابه في "فيس بوك": إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا الفنانه الكبيره فاطمه مظهر.. رحمك الله وغفر لك واسكنك فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. اللهم بحق شهرك الفضيل هذا اللهم أجعلها من عتقاءك ياعفو ياجواد ياكريم...اللهم آمين يارب العالمين.. نسألكم الفاتحة علي روحها الطاهرة.

وأوضح موقع "القاهرة 24 " من مصادر خاصة، أن الفنانة فاطمة مظهر قد رحلت أول أمس وتم دفنها في مقابر أسرتها بالإسكندرية

وفاطمة حافظ مظهر فنانة مصرية ولدت في 1943، بمدينة القاهرة، وهي أخت غير شقيقة للفنان أحمد مظهر، وتخرجت من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، ثم التحقت فيما بعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية ولمعت في العمل النقابي.

قدمت الفنانة الراحلة العديد من الأعمال السينمائية ربما كان أشهرها دورها في فيلم الأحضان الدافئة حيث جسدت شخصية صديقة البطلة التي قامت بدورها الفنانة زبيدة ثروت وشاركهما الفنانان سمير غانم وسمير صبري، وفي التليفزيون كان من أشهر أعمالها مسلسل أبنائي الأعزاء شكرا الذي قام ببطولته الفنان عبد المنعم مدبولي بمشاركة نخبة من النجوم.

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