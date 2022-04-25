بعد حذف صوره في البرنامج.. فان دام يعلق على مشاركته في "رامز موفي ستار"‏

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

علق نجم أفلام الحركة العالمي، جان كلود فان دام، على مشاركته في تقديم برنامج المقالب الرمضاني، ‏‏"رامز موفي ستار"، إلى جانب الفنان المصري، رامز جلال.‏

وأعرب فان دام عن سعادته بالمشاركة في برنامج "رامز موفي ستار"، بعد تحقيقه أرقاما قياسية في عدد المشاهدات.

ونشر فان دام عبر حسابه على "فيسبوك" خبرا عن وصول عدد مشاهدات برنامج "رامز موفي ستار" إلى 730 مليون مشاهدة في أول 8 أيام من شهر رمضان.

وعقّب الممثل البلجيكي على الخبر قائلا: "مسرور من معرفة أن برنامج مقالب الذي شاركت فيه حقق 730 مليون مشاهدة في 8 أيام فقط".

يأتي هذا بعد أن فاجأ جان كلود فان دام معجبيه خلال الفترة الماضية بحذف كافة صوره من مشاركته في البرنامج من صفحته الرسمية على "فيسبوك"، دون إبداء سبب واضح.

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