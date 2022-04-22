أبوظبي تستضيف حفلاً غنائيا لفرقة مارون فايف والنجم الأردني عصام النجار

المصدر: أبوظبي-الامارت اليوم.

تسضيف جزيرة ياس في أبوظبي حفلا غنائيا لفرقة موسيقى الروك والبوب مارون فايف الحائزة على عدة جوائز جرامي، في إطار جولتهم الفنية الأولى في الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة نجم منصة تيك توك عصام النجار، الذي يفتتح الفعالية يوم 6 مايو المقبل في صالة الاتحاد أرينا.

ويفتتح المغني وكاتب الأغاني الأردني عصام النجار الحفل المرتقب بباقةٍ من أشهر أغانيه على المسرح الكبير. واكتسب الفنان الشاب شهرة واسعة ونجاحاً عالمياً، حيث عُرضت أغانيه على شاشة عملاقة في ساحة تايم سكوير في نيويورك، وحصد أكثر من 500 مليون مشاهدة على تيك توك وما يزيد عن 87 مليون مشاهدة على يوتيوب. كما استقطبت أغنياته أكثر من 24 مليون مستمع على منصة سبوتيفاي، وحقق المرتبة الأولى على المنصة في الولايات المتحدة وفي قائمتها لأفضل 50 أغنية رائجة عالمياً.

وحققت أغنيته "حضل أحبك" المرتبة الأولى عالمياً على منصة أبل ميوزك والمرتبة 20 في قائمة أفضل الأغاني الرائجة عالمياً، كما حققت المرتبة الأولى في قائمة أفضل 50 أغنية رائجة عالمياً على منصة سبوتيفاي والمركز الأول في 25 سوقاً محلياً، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا والمكسيك؛ والمركز الثاني في 16 سوقاً أخرى؛ والمركز الأول في عموم 24 سوقاً محلياً. وقاده ذلك إلى إطلاق ألبومه الأول "بريء" الذي يضم أغنية حضل أحبك، والنسخ التي أعاد توزيعها منها مع لاود لاكشري ودانا باولا في أكتوبر 2021.

ويمثل حفل الإمارات إحدى محطات الجولة الفنية لفرقة مارون فايف في المنطقة، حيث تقدم الفرقة عروضاً في القاهرة يوم 3 مايو، وفي أبوظبي يوم 6 مايو.

وسيكون عشاق فرقة مارون فايف والنجم الأردني عصام النجار على موعد مع الحفل المرتقب يوم الجمعة 6 مايو في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس اعتباراً من الساعة 7 مساءً.



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