جوني ديب للمحكمة.. لم أضرب أمبر هيرد مطلقا

قال الممثل الأميركي الشهير جوني ديب في شهادة أمام محكمة بولاية فرجينيا، أمس الثلاثاء، إنه لم يضرب زوجته السابقة أمبر هيرد مطلقا، مفندا اتهاماتها في دعوى تشهير لتصحيح صورته أمام الجمهور ولدعم طفليه.

وتحدث ديب بهدوء وبطء لما يقرب من 3 ساعات، وقال في قاعة المحكمة إنه أصيب "بصدمة كاملة" منذ نحو 6 سنوات عندما "أطلقت هيرد مزاعم بشعة ومقلقة" بأنه أصبح عنيفا أثناء علاقتهما.

وأضاف ديب "لم أصل أبدا إلى مرحلة ضرب السيدة هيرد بأي شكل من الأشكال، ولم أضرب أي امرأة في حياتي".

وقال بطل سلسلة أفلام "بايريتس أوف ذا كاريبيان" أو "قراصنة الكاريبي": "شعرت أنه من مسؤوليتي أن أقف ليس فقط من أجل نفسي في تلك الحالة ولكن من أجل طفلًي"، وفقا لما ذكرته رويترز.

وكان طفلاه من علاقة سابقة في المدرسة الثانوية في ذلك الوقت.

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