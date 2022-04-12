عمرو مصطفي يتصّدر صفحة إميليا كلارك على فيسبوك.. ومتابعون: في رمضان؟

المصدر: مموقع الإمارات اليوم

أثارت الفنانة العالمية، إميليا كلارك، بطلة مسلسل game of thrones، حالة من الجدل على مدار الأيام الماضية عقب بداية شهر رمضان المبارك، حيث وضعت صفحة موثّقة تحمل اسم الفنانة، صورة المغني والملحن المصري عمرو مصطفي كصورة شخصية لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بدأت قصة الصورة، عندما نشرت إميليا كلارك صورة لها برفقة الفنان " جايسون موموا"، بطل فيلم " Aquaman" وهو يحملها، وانهالت عليها التعليقات الساخرة من الشعب المصري بجملة التريند الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي "في رمضان في رمضان"، وما أثار الجدل أكثر مطالبتها من المتابعين بالتوقف عن إرسال كوميك عمرو مصطفى، ولذلك تصدر الأمر البحث وحققت الصورة شهرة كبيرة على موقع "فيسبوك".

وعلى الفور استغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي التريند في تعليقاتهم على صورة إميليا كلارك، على صفحة فانز "فيرفايد" كأشهر صفحة معجبين خاصة بها.

وتريند جملة عمرو مصطفي "في رمضان في رمضان" جاء مجتزأ من لقاء قديم له مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساءً" عبر قناة "دريم"، حول مشهد إغراء قامت بتقديمه الفنانة غادة عبدالرازق خلال أحد أعمالها التليفزيونية أذيعت خلال شهر رمضان.

وبعد أيام من استمرار التعليق على صفحة إميليا كلارك وإرسال الفيديو للصفحة بشكل كبير، قرر مدير الصفحة وضع صورة عمرو مصطفى كصورة شخصية للصفحة الموثقة.

والجدير بالذكر أن هذه الصفحة ليست الصفحة الرسمية لـ إميليا كلارك، ولكنها The biggest fan page for Emilia Clarke أي أكبر صفحة للمعجبين بالممثلة إميليا كلارك وهي موثقة من فيسبوك وحصلت على العلامة الزرقاء كصفحة جماهيرية.

بعد انتشار خبر وضع صفحة إيمليا كلارك صورة عمرو مصطفي كصورة رئيسية وتصدرها التريند، رد الفنان على الصفحة التابعة لجمهور الفنانة العالمية إميليا كلارك، وقال في منشور نشره عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "معلش يا إيميليا، بس أنا متجوز".

إميليا كلارك، من مواليد لندن، إنجلترا، ولدت في 1986 وتبلغ من العمر 35 عامًا، بدأت حياتها الفنية في سن صغير، فبعد تخرجها من المدرسة الثانوية، انضمت إلى مركز الدراما الشهير في لندن Drama Centre London.

واستطاعت أن تقدم عدة أدوار صغيرة مختلفة على شاشة التلفزيون، كانت خطوة كلارك الكبيرة والمفاجئة في عام 2011عندما أدت دور دانيريس تارغريان Daenerys Targaryen في السلسلة الناجحة جدًا والضخمة التي تنتجها قناة HBO صراع العروش Game of Thrones.

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