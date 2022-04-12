"مربوحة" تكشف عن أصعب مشاهدها في "الكبير أوي 6"

المصدر: القاهرة - متابعات

قالت الفنانة المصرية رحمة أحمد، إن أصعب المشاهد التي قامت بها في دور "مربوحة" ضمن أحداث مسلسل "الكبير أوي 6"، هو مشهد "الأطقم" في ليلة زفافها على الكبير، بالإضافة إلى مشهد المقالب التي تعرضت لها من أولاد الكبير "العترة وجوني".

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن رحمة أحمد قولها: "الجمهور هو صاحب الفضل في نجاح أي عمل، وهو ما يدفعنا لبذل أقصى ما لدينا من جهد للوصول إلى أداء مبهر يظل في ذاكرة الجمهور".

وتدور أحداث مسلسل "الكبير أوي" في إطار كوميدي بقرية "المزاريطة"، ويقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، ويشارك في البطولة عدد من النجوم بينهم محمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل وليلي عز العرب، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

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