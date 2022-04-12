بريتني سبيرز حامل في طفلها الثالث.. ولم تحدد موعد زواجها

المصدر: لوس أنجلوس - أ ف ب

أعلنت نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز (40 عاماً) أنّها حامل بطفلها الثالث بعد خمسة أشهر على رفع الوصاية التي كانت معطاة لوالدها عليها بسبب معاناتها اضطرابات نفسية.

وكتبت النجمة التي حققت نجومية واسعة في سن المراهقة مع أغنيات ضاربة كثيرة قبل أكثر من عقدين كان أوّلها "بايبي وان مور تايم" سنة 1998 عبر حسابها في انستغرام: "أجريت اختبار حمل... وأنا أنتظر مولوداً".

وكانت محكمة في لوس أنجلوس قررت في 12 نوفمبر الماضي أن تعيد للمغنية صلاحية اتخاذ القرارات في شأن حياتها من خلال رفع الوصاية التي كانت معطاة لوالدها جايمي سبيرز عليها.

وفُرضت الوصاية على سبيرز عام 2008 بعد معاناتها اضطرابات نفسية، ولطالما وصفت المغنية هذا الإجراء بأنه "تعسفي".

ولم تعلن سبيرز عن تاريخ ولادة طفلها ولم تشر حتى إلى موعد زواجها من خطيبها.

وأعلن زوج سبيرز المستقبلي ووالد طفلها سام أصغري بدوره عبر انستغرام خبر حملها، وكتب: "لطالما كنت أتطلع لأن أصبح أباً ولا أستخف بالموضوع. لن يكون لديّ ما هو أهمّ من ذلك أبداً".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news