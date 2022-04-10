العراق.. إيقاف فنانتين عن العمل لـ"مخالفتهما سلوكيات العمل"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت نقابة الفنانين العراقية، اليوم السبت، إيقاف فنانتين عن العمل والظهور الإعلامي لـمدة ثلاثة أشهر لـ"مخالفتهما قواعد وسلوكيات العمل الفني".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن نقيب الفنانين جبار جودي القول إن "النقابة أصدرت اليوم قرارا بإيقاف ومنع كل من إيناس الخالدي وتيسير العراقية من الظهور في الإعلام والعمل لمدة ثلاثة أشهر".

وأضاف جودي أن "النقابة أحالت الفنانتين إلى لجنة الانضباط وصدر الأمر بإيقافهما عن العمل والظهور الإعلامي".

وأشارت الوكالة إلى أن القرار جاء "بعد موجة رفض على مواقع التواصل طالبت بإيقاف الأعمال التلفزيونية التي تسيء إلى الذوق العام".

ونشرت وسائل إعلام محلية، بينها "ناس نيوز"، وثيقة صادرة من نقابة الفنانين العراقيين تطالب فيها هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف برنامج "مرمرني توني" من العرض على شاشات التلفاز العراقية.

وجاء في الوثيقة أن البرنامج المذكور، الذي يعرض على شاشة قناة زاكروس، هو "برنامج كاميرا خفية يقدم بشكل سيئ ومسيء للفنان المشارك فيه وللجمهور المتلقي".

يشار إلى أن تيسير العراقية كانت قد شاركت في إحدى حلقات برنامج "مرمرني توني" عرضت يوم الخميس الماضي، فيما شاركت إيناس الخالدي ببرنامج مقالب يعرض في رمضان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news