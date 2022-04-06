ميار الببلاوي: هيفاء وهبي علي معصية وأشفق عليها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حلت اليوم الفنانة المصرية ميار الببلاوي في ضيافة الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامج سابع سما، المذاع عبر قناة النهار، وخلال اللقاء كشفت عن العديد من الأسرار مع مجموعة من الفنانين أبرزهم ليلى علوي.

وتحدثت ميار الببلاوي عن علاقتها بالفنانة ليلى علوي قائلة: "أنا اشتغلت معها فيلم إنذار بالطاعة، وماكنتش حباني، بس مش عارفه ليه ومنذ بدياتي شبهوني بها، ولكنها استنكرت ذلك، حيث قالت لأحد الصحفيين مين دي إلى تبقي شبهي".

وأضافت ميار الببلاوي عن علاقتها بالفنان محمود حميدة، إنها تحبه بشدة وهو شخصيه جميله وعبقرية وأنه لم يأخذ حقه في البلد.

وأوضحت ميار الببلاوي عن علاقتها بـ نشوى مصطفى قائلة: "كانت حبيبتي جدا وصحبتي جدا وتعاتبنا وتصالحنا، ولكن أظل أنا قدام الناس لم يكن لدي مصداقيه وأنا لا أحب ذلك".

وأردفت عن رأيها في هادي الباجوري أنه كان صديقا مقربا لها، عندما كان زوج صديقتها الفنانة حنان ترك، وفي تصريحه عن أنه لا يوجد لديه مانع من تقبيل زوجته، وردت على تصريحاته عن أنه لا يوجد لديه مانع من تقبيل زوجته في المسلسلات والأفلام أجابت: "أنا معرفش وجهة نظره وأنا ما احبش احجر علي حد"، واستكملت عن رأيها في هيفاء وهبي قائلة: إنها على معصية، "وده مايبقاش سيستم حياتي، بقلع أوي كده، أنا بشفق عليها كمسلمة".

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