محمد رمضان يسخر من سجنه في مسلسل المشوار.. «اعتبروه تكفير ذنوب في شهر المغفرة»

المصدر: موقع الإمارات اليوم

علق الفنان محمد رمضان ساخرا على أحد المنشورات بخصوص حبسه في مسلسل المشوار، وكان مضمون المنشور: «كالعادة محمد رمضان اتسجن تاني في مسلسله السنة دي»، ليرد محمد رمضان مازحا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، أثناء تواجده في قسم شرطة العطارين، عقب القبض عليه في الحلقة الرابعة من المسلسل : «يا أسطى على فكرة هي ليلة واحدة في قسم العطارين مش سجن، ولو سجن اعتبره تكفير ذنوب في شهر المغفرة #ماهر #المشوار».

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "المشوار" الذي يعرض على قناة "dmc" يوميا طوال شهر رمضان مساءً، ضمن مسلسلات رمضان 2022 عدة أحداث درامية.

- يترك (ماهر) محمد رمضان، ابنه رحيم وزوجته و (ورد) دينا الشربيني بموقف"الترام"، ويطلب من نجله أن يعتني بوالدته.

- يتم القبض على محمد رمضان أثناء سيره بالشارع، بعد الكشف عن بطاقته على الجهاز، ويتم ترحيله لقسم الشرطة ويتم وضعه بالحجز.

- تضطر "ورد" ونجلها رحيم، لترك المكان الذي تواجدت به بموقف "الترام"،بعد اكتشافها أنه مكان غير آمن.

- تضطر "ورد" أن تركب أتوبيس هى وابنها، وتخبر السائق أنها ليس معها أجرة المواصلات، فيحاول أن ينزلها، ولكن يتدخل الركاب ويخبرون السائق بأنهم سيدفعون أجرتها.

- يخرج محمد رمضان من السجن، ويحاول الاتصال بزوجته ولكنه يجد هاتفها مغلق، فيذهب إلى المكان الذي تركهما فيه بموقف"الترام"، ولكنه لم يجدهما، فتبدأ الحلقات في إثارة وتشويق إلى أين يذهب؟ وهل سيعثر (ماهر) عليهما ؟.

المسلسل يروي المتاعب والصعوبات التي تواجه ماهر وزوجته ورد وابنهما رحيم خلال مشوار حياتهما، فيظهران خلال العمل وهما يحاولان الهروب المستمر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news