رعب وصراخ صابرين في أولى حلقات برنامج "رامز موفي ستار" (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حلت الفنانة المصرية صابرين ضيفًا مع الفنان رامز جلال في أولى حلقات برنامجه الرمضاني "رامز موفي ستار"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، والذي تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه.

وانتابت الفنانة صابرين، حالة من الرعب خلال فقرة مطاردة السيارات، مطالبة وسط صرخاتها المتتالية بإيقاف التصوير.

ويشارك رامز في استدراج الضيوف لتصوير المقلب النجم العالمي فان دام باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية.

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