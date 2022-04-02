رعب وصراخ صابرين في أولى حلقات برنامج "رامز موفي ستار" (فيديو)
حلت الفنانة المصرية صابرين ضيفًا مع الفنان رامز جلال في أولى حلقات برنامجه الرمضاني "رامز موفي ستار"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، والذي تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه.
وانتابت الفنانة صابرين، حالة من الرعب خلال فقرة مطاردة السيارات، مطالبة وسط صرخاتها المتتالية بإيقاف التصوير.
فان دام بليز ستوب " صراخ رهيب من صابرين في رامز موڤي ستار— MBC مصر (@mbcmasr) April 2, 2022
تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/WN5va1RTWB#رامز_موڤي_ستار#رامز_موفي_ستار#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه@ramezgalal @GEA_SA pic.twitter.com/tuyhy8wpOq
ويشارك رامز في استدراج الضيوف لتصوير المقلب النجم العالمي فان دام باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية.
انهيار وصراخ رهيب لـ صابرين بعد سقوط سيارة رامز موڤي ستار#رامز_موڤي_ستار#رامز_موفي_ستار#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه@ramezgalal@GEA_SA@JCVD@Sabrien— MBC1 (@mbc1) April 2, 2022
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