يوسف الخال مدافعا عن نيكول سابا على طريقة ويل سميث «فيديو»

المصدر: موقع الامارات اليوم

نشر الفنان اللبناني يوسف الخال فيديو له، معبرا عن دفاعة عن زوجته على طريقة ويل سميث، في حفل الاوسكار، عندما قام بصفع مقدم الحفل الكوميدي كريس روك، بعد أن أطلق الأخير دعابة حول زوجة سميث بسبب حلق شعرها، ما أثارت غضب سميث.

وظهر الخال مع زوجته نيكول سابا وهما يتناولان الطعام في أحد المطاعم، وتطفل عليهما شاب يصورهما بهاتفه، موجها سؤاله للممثل الشهير عن رأيه في تصرف سميث، فقال الخال: «بالتأكيد نعرف أن التنمر أصبح مرفوضا، ولكن السخرية من مرض زوجتي، يمكنك تجربة ذلك وسترى»، وقام لضرب المصور.

وعبّر الخال عن موافقته على تصرف سميث في الدفاع عن زوجته جادا بطريقة عفوية، حيث نشر مقطع فيديو عبر صفحته في تطبيق «إنستغرام» ظهر فيه مع زوجته النجمة نيكول سابا في أحد المطاعم، ليسأله شخص عن رأيه في ما فعله ويل في حفل الأوسكار، وإذا كان مكانه، هل كان سيفعل مثله أم لا؟

وبدا يوسف الخال في البداية هادئاً ثم ردّ قائلاً: «التنمّر أصبح موجوداً وتعوّدنا عليه، لكن إذا كان الأمر يتعلق بحالة مرضية فلن أسكت، بدك تعرف شو بعمل؟!»، ولكمه بشكل مفاجئ.

وكان كريس روك على وشك الإعلان عن جائزة «أفضل فيلم وثائقي» حين داعب جادا بينكيت سميث قائلًا: «أنا متحمس لمشاهدة الجزء الثاني من فيلم G.I Jane»، مشيرًا إلى سقوط شعرها. وفيلم G.I Jane يدور حول امرأة تنضم إلى القوات الحربية البحرية، وتقص شعر رأسها لتثبت قدرتها على العمل مع الرجال.

وفاجأ ويل سميث جمهور حفل الاوسكار حين صعد المسرح وقام بصفع كريس روك، وعاد إلى مقعده صارخا «لا تذكراسم زوجتي مجددًا».

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