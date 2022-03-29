نجل عبد الرحمن أبو زهرة يستغيث من إهمال علاج والده : 3 أيام بلا طبيب

المصدر: موقع الامارات اليوم

اشتكى نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، من طاقم المستشفى الذي كان يُعالج به والده، واتهمهم بالإهمال في علاجه، قائلا إن والده مكث في العناية المركزة لمدة 3 أيام، ولم يتردد عليه أي طبيب لمتابعة حالته الصحية، ونتيجة هذا الإهمال أُصيب أبو زهرة بـ بكتيريا وهو في العناية المركزة.

وطلب نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، من المستشفى إحضار طبيب مخ وأعصاب؛ وذلك من أجل الاطمئنان على حالة والده الفنان، ولكن لم يستجب له أحد، لذلك استغاث نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بـ المسؤولين، من أجل إنقاذ والده من إهمال المستشفى، كما طالب الدعاء من محبي الفنان، حتى يمر من هذه الأزمة بسلام، بحسب صحيفة «الوطن».

وشارك نجل عبد الرحمن أبو زهرة، صورة له مع والده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مُعلقًا: ربنا يشفيك ويرجعك لينا ولبيتك.

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، تعرض إلى وعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، حيث إنه فقد الوعي لمدة 3 أيام متتالية، وعلى الفور تم نقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات، بعد أن تدهورت حالته الصحية.

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