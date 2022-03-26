القبض على نجل أصالة خالد الذهبي بتهمة حيازة مخدرات

المصدر: موقع الامارات اليوم

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على خالد الذهبي، نجل المطربة أصالة من زوجها الأول أيمن الذهبي، بتهمة حيازة مخدرات أثناء دخوله مصر لحضور حفل زفاف شقيقته شام علي رجل الأعمال أحمد هلال

وقالت مصادر مطلعة، إن خالد الذهبي نجل أصالة ضبط بحوزته كمية من المخدرات، في أثناء قدومه من الخارج تمهيدًا لحضور حفل زفاف شقيقته شام الذهبي، وتم اقتياده إلى أحد أقسام الشرطة بشرق القاهرة، وحرر محضر بالتفاصيل بناء على توجيهات مدير المباحث، ثم عرضه على النيابة المختصة لتولي التحقيق.

وأضافت مصادر مطلعة لـ«القاهرة 24» أن خالد الذهبي نجل أصالة الكبير ألقي القبض عليه في أثناء الدخول لمصر وبحوزته كمية من المُخدرات، جاء بها من إسبانيا ضمن تجهيزات الاحتفال بزفاف شقيقته.

وحضرت المطربة الكبيرة أصالة إلى مقر النيابة متخفية، وفي سرية تامة، لعدم اكتشاف الأمر، وبصحبة عدد كبير من المحامين لإنقاذ نجلها خالد الذهبي وسرعة التصرف، إلا أن جهات التحقيق قررت حبسه على ذمة التحقيقات 4 أيام، وتحويله للمحكمة المختصة لنظر أمر تجديد حبسه، التي أمرت بإخلاء سبيل خالد الذهبي بغرامة مالية.

يذكر أن هذه ليست الأزمة الأولى التي يقع فيها خالد الذهبي، ففي 2020 تم القبض عليه وتم توجيه تهمة القتل الخطأ له، حيث دهس أحد المارة بدائرة قسم التجمع مما أدى لوفاته على الفور، وتركه وفرّ هاربًا، لكنه عاد بعدها وسلم نفسه للشرطة.

وبعد فترة من حبسه تنازل أهل المجني عليه عن القضية والتصالح مع الفنانة أصالة ونجلها بعد دفع الدية، وعلى الفور قررت جنح القاهرة الجديدة بانقضاء الدعوى الجنائية بعد تصالح الطرفين.

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