«شهادة إجازة في التلاوة».. صورة لأدهم نابلسي تثير موجة من التفاعل

المصدر: موقع الامارات اليوم

أثارت صورة تم تداولها على مصنات مواقع التواصل الاجتماعي، موجة واسعة من ردود الفعل والتفاعل والدعم، للفنان الاردني المعتزل أدهم نابلسي، وهو يحمل شهادة إجازة في التلاوة والتجويد من أحد المساجد في الأردن.

وعبرت تعليقات الجمهور عن فخرههم بحالة المطرب المعتزل أدهم نابلسي ودعوا له بالثبات على ما هو عليه الآن، ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يظهر فيها أدهم نابلسي بعد اعتزاله، فمنذ فترة انتشر مقطع فيديو جديد للمطرب المعتزل أدهم نابلسي وهو يؤذن للصلاة بصوتٍ شَجِيّ بينما وقف المصلون من حوله في انتظار الصلاة حيث التقطت عدسات المصلين في أحد المساجد بالأردن، هذا المقطع كما ظهر أدهم نابلسي أيضًا في صورة مع إمام المسجد، وهو يرتدي ثوبًا أبيض.

وكان أدهم نابلسي أثار جدلًا واسعًا بعد قرار اعتزاله الفن بشكل نهائي من خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع يوتيوب، واعتبر أنه طريق لا يرضي رب العالمين، وأنه كان ينوي أن يتخذ هذه الخطوة منذ وقت طويل.

وعبَّر أدهم نابلسي عن سعادته بقدرته على اتخاذها في الوقت الحالي، وخلال الفيديو قدم الشكر لمتابعيه على دعمهم المستمر وأكد لهم أنه لن يختفي باعتزاله، بل سيظهر بشكل أكبر.

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