الفنان طارق الشيخ يدخل العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعرض المغني الشعبي المصري طارق الشيخ لأزمة صحية شديدة، اليوم الثلاثاء، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان طارق الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ صورة له وهو يرتدي زي المرضى، راقداً على السرير في حالة سبات.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أن طارق الشيخ تعرض لجلطة بالقلب نقل على إثرها إلى العناية المركزة داخل أحد المستشفيات، وتلقى العلاج وحالته مستقرة الآن.

وأكد طارق الشيخ أن حالته الصحية حاليا مستقرة بعد تعرضه لأزمة صحية وضيق في التنفس نقل على إثرها لأحد المستشفيات، مشيرا إلى أنه خرج من غرفة الرعاية منذ ساعات قليلة.

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