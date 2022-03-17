نقيب الفنانين السوريين: لا يمكن لأحد منع أصالة من الغناء في بلدها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف نقيب الفنانين الجديد الفنان محسن غازي عن وضعه شرطاً واحداً لعودة الفنانين المعارضين في الخارج وعلى رأسهم الفنانة السورية أصالة نصري.

وقال محسن في تصريحات صحافية أن النقابة هي بيت الجميع ولا يستثني منه أحد من الفنانين، وتابع نقيب الفنانين في حديثه بأنه يجب على كافة الفنانين تقديم مبادرة منهم، مشيراً بأنه يجب عليهم القول علناً "بدنا نرجع لسورية".

وأضاف محسن غازي أنه لا يمانع غناء أصالة نصري في دمشق ولا يمكن لأحد أن يمنعها في بلدها الأم.

ويأتي ذلك بعد أيام من ترأسه نقابة الفنانين بعد انتخابات شكك بها البعض، كون اسم غازي تم تصديره قبل ذلك.

لكنه لم يبالي بتلك الشكوك التي طرحها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً بأنه يحترم آراء الجميع.

وتحدث نقيب الفنانين الجديد عن خطته المستقبلية بأنه سيعمل على زيادة رواتب الفنانين المتقاعدين، لافتاً بأن الأمر يعود إلى الميزانية الموجودة في نقابة الفنانين والتي تساعد على رفع الرواتب.

ورفض محسن غازي إنتاج أعمال تلفزيونية على حساب النقابة، مشيراً بأنه سيقع في الفخ مع زملائه.

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