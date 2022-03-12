متابع يستفز محمد رمضان .. وهكذا رد عليه !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

رد الفنان محمد رمضان على أحد متابعيه والذي انتقد غلاف مسلسل "المشوار" الذي ظهر فيه محمد رمضان يحمل حقيبة، وقال له "يا أسطى ما تجرها هو أي كفاح وخلاص".

ويبدوا أن الجملة التي قالها المتابع استفزت محمد رمضان، والذي نشر صورة بها غلاف المسلسل وانتقاد ذلك المتابع له، ورد عليه قائلاً: "يا حبيب الأسطى.. لما تتفرج هتفهم إن الشنطة دي تتشال على الراس.. هو أي استعجال وخلاص! ومش يمكن فيها كتاب دين #ماهر #المشوار".

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