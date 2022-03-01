سمير_صبري: أنفقت على مرضي اللي ورايا واللي قدامي

المصدر: موقع الامارات اليوم

قال الفنان المصري سمير صبري، قرار الرئيس السيسي، بنقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة بالـ «قرار عظيم» خاصة وأن المرض لم يبق له شيئاً من المال على مدار عام ونصف.

وأضاف صبري لبرنامج «90 دقيقة»: «أتلقى عناية صحية كبيرة، أعظم الأطباء هنا يزوروني كل 10 دقائق، وحالتي الصحية بقت أحسن، وإزاي مبقاش أحسن وأنا رئيس الجمهورية هو اللي أمر بعلاجي، ربنا يخليه».

وقال صبري وفقاً لصحيفة «المصري اليوم»: «هي حاجة بسيطة أن رئيس بلدك بيهتم بصحة مواطن بسيط، مش سمير صبري، أنا بشوف أنه بيهتم بالست اللي بتبيع في الشارع، هو ده رئيس مصر، وأنا بقالي سنة ونص بتعالج على حسابي، لحد ماللي قدامي واللي ورايا راح».

وأشار سمير صبري إلى أنه يحتاج إلى حوالي 3 أيام لمعرفة طبيعة حالته الصحية، ووجه رسالة للجمهور قال فيها: «مش عارف أقول لكم أيه على كل الحب اللي ماكنتش متخيله اللي بتحبوه لي».

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