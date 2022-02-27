عائلة عادل إمام غاضبة بشدة من الجمهور .. فما هو السبب ؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شائعة جديدة انطلقت أمس ونالت من الفنان المصري عادل إمام، حيث انتشر وبشدة على مواقع التواصل خبر وفاة الفنان المصري الشهير وتداوله عدد كبير من الصفحات.

وهو ما أخرج المنتج عصام إمام شقيق الزعيم ليرد عليه، لكنه هذه المرة عبر عن غضبه وغضب العائلة الشديد مما يحدث تجاه عادل إمام.

حيث علق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب قائلا "احنا زهقنا.. ولا أعلم السبب.. في إيه.. ليه الطريقة دي مرة واتنين وعشرة"، مشيرا إلى كونهم في حال كان هناك أمر يتعلق بالزعيم سيقوموا بالإفصاح عنه ولن يتستروا عليه.

وكشف عصام إمام عن كون شقيقه عادل يعمل في الوقت الحالي على مشروع فني سينمائي جديد، يحمل اسم "الواد وأبوه" يقوم ببطولته هو ونجله محمد إمام، حيث يتناول الفيلم العلاقة بينهما، حسب "العربية.نت".

مشيرا إلى أن رامي إمام هو من يتولى إخراج الفيلم، فيما يتولى عصام إمام الإنتاج، وهو ما يجعل الفيلم عائلي بشكل خالص، بسبب مشاركتهم جميعا فيه.

وأوضح عصام إمام أنهم لا يفكرون في التوقيت الخاص بطرح الفيلم للجمهور، وليسوا في عجلة من أمرهم من أجل طرحه بدور العرض في موسم عيد الفطر.

ولكن ما يستطيع قوله في الوقت الحالي هو أن شقيقه بصحة جيدة، ويطمئن الجميع على أحواله، وفي حال كان هناك أمر يتعلق بعادل إمام ستفصح عنه العائلة للجميع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news