«الوضع حرج».. تفاصيل تدهور الحالة الصحية للفنان #سمير_صبري

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف مصدر مُقرب من الفنان سمير صبري، آخر التطورات بشأن حالته الصحية، حيث يعاني من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب، ويتواجد حاليا في المستشفى.

وأشار المصدر لموقع «القاهرة 24»، إلى أن الوضع لايزال حرجا للغاية وغير قادر على التحرك بعد، ومن المقرر أن يجرى عملية قسطرة غدًا بأحد المستشفيات، طالبًا من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.

وقالت ماجي، مديرة أعمال الفنان سمير صبري، إن الفنان يعاني من بعض المشاكل في ركبته، وهو الأمر الذي اضطره لدخول المستشفى، من أجل المتابعة، مضيفة: لا داعٍ للقلق.

وطمأنت ماجي، الجمهور على حالة الفنان الكبير، مشيرة إلى أن يتمتع بصحة جيدة، ويتواصل مع المقربين منه، ولا أساس من الصحة لكل ما يتم تداوله حول تدهور حالته الصحية.

ويعد أخر ظهور للفنان سمير صبري كان في حلقة نقاشية تحت شعار فن العمر الجميل، على هامش فعاليات معرض الكتاب، وظهر حينها وهو على كرسي متحرك، مما تسبب في قلق جمهوره.

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