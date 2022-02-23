كيت ميدلتون تثير تفاعلا واسعا بتصرف عفوي غير متوقع.. «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج زوجة الأمير هاري تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصرف عفوي وغير متوقع منها أثناء زيارتها للعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا بين متابعي ميدلتون حيث وصفوها بـ«الإنسانة الرائعة»، كما توقع البعض بأن تكون «الملكة القادمة».

وتزور كيت ميدلتون حاليا كوبنهاغن، للتعرف على أرض الواقع على المزيد من نهج الدنمارك في تنمية مهارات الأطفال الصغار، والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال على مستوى العالم.

ونشرت كيت مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل، تظهر فيه وهي تجرب لعبة «الزحليقة» في أحد مراكز تعليم الأطفال.

وعلقت على الفيديو بقولها: «التعلم الممتع داخل مختبر اللعب».

وأشارت إلى أنه في الدنمارك، تُقدم طريقة عملية وحيوية في تحديد الأطفال الصغار المعرضين لخطر النمو الاجتماعي والعاطفي الضار.

وأوضحت أنه يمكن أن يكون لتحديد هذه المخاطر مبكرا آثار إيجابية مدى الحياة، وهذا هو سبب أهمية هذه الأساليب.

ولفتت إلى أن التعلم الممتع يعتبر عنصرا أساسيا في كيفية نمونا وتطورنا، بالإضافة إلى مساعدة الأطفال الصغار على فهم عواطفهم وإدارتها.

Playful learning inside the PlayLab 🇩🇰 pic.twitter.com/4F4cMWV5Fi — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 22, 2022

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