إلهام شاهين تكشف تطورات الوضع الصحي للفنان سمير صبري

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت الفنانة إلهام شاهين أخر تطورات الحالة الصحية للفنان القدير سمير صبري بعد زيارتها له إثر تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وقالت الفنانة إلهام شاهين في مداخلة خلال برنامج "كلمة أخيرة، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي: كنت عنده النهاردة وهو أفضل من إمبارح لكنه يعاني من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب حيث سيجري قسطرة يوم الخميس المقبل.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين، أن معنوياته مرتفعة ويشعر بالمحبة لتواجد الاصدقاء حوله قائلة: كنت عنده اليوم أنا والفنانة ميرفت أمين ودنيا سميرغانم وعمر عبد العزيز، وكان كويس جدًا وكان بيقولنا خليكوا معايا.

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