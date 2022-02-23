سيلجأ إلى النيابة.. حمو بيكا يتهم أعضاء من نقابة الموسيقيين بتقاضي الرشوة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصدر مغني المهرجانات حمو بيكا، بيانًا صحفيًا، بعد تسريب مكالمة هاتفية مع شخص مجهول، حول حصوله على رشوة من أكثر من مطرب مهرجانات، من أجل تسجيل قيدهم بالموسيقيين، مشيرًا إلى أنه يتعرض لتعسف واستغلال من أحد أعضاء النقابة.

وجاء في البيان الذي نشرته عدد من الصحف المحلية: في إطار الأحداث الأخيرة التي تناولتها وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن ما ورد في أحد البرامج التليفزيونية على لسان الفنان حمو بيكا، وما يتعرض له من تعسف واستغلال من أحد أعضاء نقابة الموسيقيين، والجدل الذي أثير في هذا الشأن والذي دفع الفنان حلمي عبد الباقي بصفته عضو نقابة الموسيقيين، بتقديم بلاغ إلى السيد المستشار النائب العام ضد حمو بيكا، فإن الفنان حمو بيكا يؤكد أولا احترامه الكامل لكيان نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر.

وواصل بيكا في بيانه: كل ما قيل بشأن استغلال وتعسف أحد أعضاء مجلس النقابة للفنان حمو بيكا، وبعض الفنانين دون الآخرين هو حقيقة ثابتة ومؤكدة بالمستندات الورقية والفيديوهات والشهود، وأن عدم ذكر الأسماء كان من قبيل الاحترام الكامل لكيان نقابة الموسيقيين، والتي كنا ننتظر منها الوقوف على مضمون حقيقة ما ورد لإجراء التحقيق الداخلي بالنقابة بشأنها، وخصوصًا وأن الشخص المقصود بذلك سبق اتهامه في مثل هذه الأمور من قبل وتحرر عنها العديد من القضايا وأنه ليس فوق مستوى الشبهات.

واستكمل بيكا: وبما أن الأمور قد جرت دون أي حراك من النقابة واللجوء إلى القضاء، فإننا تأكيدًا للحقيقة المؤكدة فسنتقدم غدا بإذن الله إلى النيابة العامة ببلاغ مضمونه ما ورد باللقاء التليفزيوني كاشفين فيه الأسماء والوقائع تفصيلًا.

وأضاف البيان: وسنؤكد بما لدينا من كافة أدلة الثبوت للتحقيق فيها وصولًا للحق والذي كنا ننتظره من نقابة الموسيقيين، باعتبار أن الفنان حمو بيكا رمزا جديدا لـ فن المهرجانات، الذي تتراقص على أغانيه الملايين في مصر والوطن العربي بل والعالم، وهو ما شكل ظاهرة فنية جديدة فرضها الواقع الجديد للعالم أجمع، والذي اقترف أثره فيها العديد من الفنانين والممثلين، وهو ما جعل الفنان حمو بيكا متفردا في هذا النوع من الفن في كافة أرجاء الوطن العربي والعالم.

واختتم حمو بيكا بيانه: نؤكد أنه ليس في تقديم البلاغ المشار إليه غدا ثمة إساءة إلى نقابة الموسيقيين، ومؤكدين احترامنا الكامل لنقيبها وكافة الرموز الموسيقية المحترمة، وتاريخهم الفني الذي نكن له كل التقدير الاحترام، والله تعالى المستعان والموفق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news