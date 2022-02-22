صفعة من فنانة وراء إصابة سيد صادق بالعصب السابع !

المصدر: القاهرة - متابعات

حكى الفنان سيد صادق واقعة عن الفيلم العربي الشهير "خلى بالك من عقلك"، وقال إن الصفعة التي تلقاها من الفنانة شريهان في الفيلم كانت في منتهى الجدية، لافتاً إلى أنه يعاني من الإصابة بالعصب السابع حتى الآن جراء تلك الصفعة.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الفنان سيد صادق قوله في "برنامج واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي: "أخدت قلم خلال المشهد وتم إعادته 3 مرات، وكان قلم جامد جدا وشريهان كانت في منتهى الجدية لأن شخصيتها كانت تستلزم ذلك، وأخذت القلم بجد وجالي بعدها العصب السابع ولازلت أعاني منه".

وأوضح سيد صادق أن السبب الرئيسي وراء حصره في أدوار الشر، يعود إلى شكله وهيئته الجسمانية، لافتاً إلى أنه يحب العمل مع الفنان عادل إمام، واصفاً إيه بأنه "ابن بلد".

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