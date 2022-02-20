حقيقة اعتزال الفنانة رغدة .. وسر ظهورها بالحجاب

المصدر: عواصم - متابعات

أعلنت الفنانة السورية رغدة، أنها لم تعتزل الفن، وعلقت على الصورة التي نشرتها بالحجاب قائلة إن المغزى منها هو أن أعمار البشر بيد المولى عز وجل.

وكانت رغدة قد نشرت صورة لها بالحجاب على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: " عشت حياتي دائما كما قدر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه، على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده".

وقالت الفنانة رغدة في تصريح نقلته عنها صحيفة "الوطن" المصرية: "من المؤكد أنّ أعمار البشر بيد المولى عز وجل، وهو المقصد والغرض مما كتبته في تعليقي على الصورة".

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