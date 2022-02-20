آمال ماهر تعود إلى الغناء بعد أشهر من إعلان اعتزالها

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أعلنت الفنانة المصرية، آمال ماهر، عودتها للغناء بعد مرور أقل من عام على إعلان اعتزالها.‏

وجاء إعلان آمال ماهر بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها.

وكتبت آمال ماهر عبر حسابها بموقع "تويتر"لجمهورها أنها "تعدهم بأن تكون معهم وبينهم قريبا لأن هذا هو مكانها، وأكدت أن معجبيها هم من تستمد الحب والعطاء منهم".

​وكانت آمال ماهر قد أعلنت في شهر يونيو الماضي اعتزالها وابتعادها تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني، وذلك لظروف خاصة خارجة عن إرادتها.

وأضافت وقتها أن ألبومها الغنائي جديد تقرر تأجيله إلى أجل غير مسمى، ووجهت الشكر لكل من ساندها في رحلتها الفنية وحياتها، وإلى جمهورها العربي من المحيط إلى الخليج.

وأشارت آمال ماهر في تدوينة أخرى على "تويتر" إلى أنها اتخذت قرار الاعتزال بعد مرورها بظروف نفسية سيئة عقب وفاة عمتها التي كانت قريبة إلى قلبها، وكذلك بعد فسخ خطوبتها.

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