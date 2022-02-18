توقيف يوتيوبر سوري وزع المال على الناس بطريقة «مهينة»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعتقلت الاجهزة الأمنية السورية اليوتيوبر يوسف قباني بعد انتقادات واسعة، وجدل على منصات التواصل الاجتماعي طالته بسبب قيامه توزيعه المال بطريقة اعتبرها الكثيرون «مهينة» على الأهالي وسط دمشق، وذلك سعيا للحصول على مقاطع مصورة لنشرها على «السوشال ميديا».

وقال اليوتيوبر فايز كنفش الأخ غير الشقيق لقباني في تسجيل عبر قناته على «يوتيوب» ان الأمن اعتقل يوسف في دمشق يوم الثلاثاء الماضي.

وأعرب عن اعتقاده بأن الإجراء روتيني بعد الانتقادات التي طالت طريقة توزيعه للمال في شوارع دمشق وتصوير المحتاجين بطريقة استفزازية.

وقبل أيام، أثار قباني المقيم في بريطانيا موجة واسعة من الجدل تخللها مطالبات باعتقاله ومحاسبته بعد أن قام بتوزيع مبالغ مالية داخل مغلفات على الأهالي في شوارع العاصمة دمشق بشكل استفزازي، ليتبيّن لاحقاً أن تلك المغلّفات تحتوي 7 آلاف ليرة، دولارين تقريبا.

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