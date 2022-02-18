ابنة أحمد بدير تعلق على إدانة مي العيدان بعد وصف والدها بـ"الأقرع"

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

علقت سارة بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، على إلغاء حكم براءة المذيعة الكويتية، مي العيدان، من تهمة سب وقذف والدها، وتغريمها 500 دينار كويتي.

وكتبت سارة أحمد بدير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد إلغاء حكم براءة مي العيدان، قائلة: «"الحمد لله.. كنت على تمام الثقة في عدالة ونزاهة القضاء الكويتي.. شكرًا للقضاء الكويتي الشامخ العادل النزيه الذي دعم وأكد رغبتنا في مواجهة ظاهرة التنمر وعدم الوقوف سلبًا أمام تفشي هذه الظاهرة البغيضة في المجتمع".

وكانت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، أثارت جدلًا واسعًا في شهر يوليو الماضي، بعدما اتهمت بالتنمر من سارة، ابنة الفنان أحمد بدير، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، قبل 7 شهور تقريبًا، صورة تجمع أحمد بدير بابنته وعلقت عليها آنذاك: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".

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