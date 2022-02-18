لماذا ألغي حفل جورج وسوف في الأردن في الساعات الأخيرة ؟!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد قائمون على تنظيم حفل للفنان السوري جورج وسوف في الأردن إلغاء الحفل الذي كان مقررا اليوم الجمعة في أحد فنادق مدينة العقبة.

وأوضح القائمون على الحفل أنه صدر قرار أمس بإلغائه "بسبب طبيعة الوضع الوبائي في الأردن وارتفاع أعداد الإصابات بكورونا".

وكان من المقرر أن يحيي الفنان جورج وسوف حفلاً في الجمعة الأولى من السنة الحالية حيث تم تأجيل الحفل إلى منتصف الشهر الحالي إلى أن تم إصدار قرار نهائي بإلغاء الحفل.

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