ناديا_الزعبي تعلق على فيديو مسيء لها : هل فكر أن لي أهل وعائلة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

علقت الإعلامية الأردنية ناديا الزعبي على تداول تسريب لفيديو مسيء لها على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، حتى أصبح ضمن المحتويات الأكثر بحثا.

وقال موقع "الفن" إن الزعبي​ خرجت عن صمتها وأوضحت حقيقة الأمور، حيث قالت إنها كانت في تصوير برنامج جديد، وفوجئت بعد انتهاء تصوير الحلقة الاولى بعشرات المكالمات، فخشيت من أن يكون مكروها قد أصاب عائلتها.

اتصلت الزعبي بصديقتها التي سألتها بدورها عن الفيديو المسرب، فأجابتها الزعبي بأنها لا تعرف شيئا عن هذا الأمر، لكن عندما بحثت عبر غوغل تفاجأت من زج اسمها في فيديو ليس لها.

وقالت الإعلامية الأردنية: "للأسف هناك الكثيرين تداولوا هذه الإشاعة بالرغم من عدم وجود أي فيديو أصلا، وتابعت: "ما بخبي عليكم كنت واقفة على مفترق طرق إما إني أنهار وأسمح لهذا الشخص المريض إنه يكسرني، أو أني أتمالك نفسي واستند على ثقتي بالله اللي ما بيضيع عنده حق حدا وأرفض الانكسار وأكمل تصوير".

واختتمت الزعبي بأنها قررت استكمال التصوير ومن ثم عادت إلى المنزل لتتساءل لماذا يشوه الشخص الذي اختلق ها الفيديو سمعتها بكذب، وتساءلت مستنكرة: "هل فكر أن لي أهل وعائلة، وأني أم لطفلة بريئة وبنت لأب عظيم وليا أقارب وأسرة محترمة؟".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news