إبراهيم_عيسى يثير عاصفة من الجدل: نساء الصعيد لبسن المايوه (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت تصريحات للإعلامي إبراهيم عيسى، موجة واسعة من الجدل. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تسجيلات للإعلامي إبراهيم عيسى حول ارتداء نساء الصعيد مايوهات في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وقال عيسى في التسجيلات المتداولة له ونشرها عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر: «لو أنت حضرتك من مواليد الستينيات ومن مواليد من سنة 70 لحد 75 أنا أؤكدلك أن في صورة لجدتك بمايوه وصورة لوالدتك بالمايوه، إذا كنت فين بقى في المنيا في الصعيد في سوهاج في أسيوط في بلطيم»

وتابع: «أحب أقولك أنها لا كانت عاصية ولا كافرة ولا متبرجة وكل المصطلحات اللي غرسوها في ذهنك لحد دلوقتي عن المرأة اللي من ضمنها أمك».

وتسببت تصريحات عيسى في هجوم شديد عليه: «أن نساء الصعيد ومصر خط أحمر ولا يجب التحدث عنهم بتصريحات مثل المايوه».

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