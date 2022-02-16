شاهد الفيديو الذي تسبب إيقاف #عمر_كمال عن الغناء..

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لمطرب المهرجانات عمر كمال، وقيل أنه الفيديو المتسبب في قرار وقفه عن الغناء.

وظهر عمر كمال في الفيديو وهو يرد على أحد الأشخاص الذي قال له هاني شاكر "هيمرجحك" والتي تعني أنها سيوقفه عن الغناء، ليرد كمال قائلا: "محدش يعرف يمرجحني يا قلبي".

وقال سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية أحمد رمضان: "قرار إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق دا قرار مجلس، ينفذ قرار المجلس مش عايز يحضر التحقيق براحته، ولو حابب يحضر التحقيق ويوضح وجهة نظره للمجلس دا موضوع تاني".

وعن القول بأن عمر كمال كان تحت تأثر الخمر في الفيديو، قال سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية: "شوف الفيديو وبعدين نتكلم؟! والأمر لا يخص النقابة وقرارها". بحيب موقع "مصراوي".

ورد عمر كمال على سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية: "طالما فكرة إني سكران أو لا لا تخص النقابة ليه تقوله أو تشوه سمعتي؟!".

وأكد سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية: "قرار النقابة غير مكتوب فيه جملة تحت تأثير الكحول يبقى هو يسأل بقى مين اللي قال إنه تحت تأثير الكحول ومين اللي اتعامل معاه في الموضوع، والتحقيق هيحصل عقب رجوع عمر كمال من أمريكا"، موضحا: "أنا فرد من 12 فرد في أعضاء المجلس والقرار صادر من الـ 12 شخص والوضع الطبيعي أنه يحضر التحقيق وهما أصحاب القرار، أنا مش هاخد قرار لوحدي ايه ينفع وايه لا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news