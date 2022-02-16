رهف القحطاني تعلن عن "دويتو" مع المنشد نواف العاصي: "راح يكسر الدنيا"

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أعلنت مشهورة سناب شات، رهف القحطاني المعروفة بـ"وذ نكهة"، عن إطلاق أغنية "دويتو" مع المنشد "نواف العاصي".

وقالت رهف خلال مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات": "انتظروا الجديد، راح يكسر الدنيا، ليرد عليها "العاصي": "إذا ما جاب خلال أسبوعين 4 مليون، بحذفه".

وكشف نواف العاصي خلال تواجده مع رهف في الاستوديو، أن هذا الدويتو من أداءها وألحانها، قائلًا: "اليوم سجلنا دويتو أنا ورهف أراهن عليه، من أداء وكلمات ولحن رهف جبار".

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