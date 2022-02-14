تطورات حالة المطرب حمو بيكا .. مصاب بمرض نادر وحالته النفسية مدمرة

المصدر: القاهرة - متابعات

قال محمد حلمي مدير أعمال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إن الأخير غادر المستشفى ولكن الأطباء يتوافدون عليه بالمنزل، لمتابعة حالته الصحية، موضحًا أنه يتلقى حقنة بـ 130 ألف جنيه كل ثلاث أشهر، بسبب إصابته بمرض نادر في المعدة.

أضاف أن حمو بيكا مصاب بمرض الكرونز النادر، موضحاً لموقع "القاهرة 24" المصري أن الحقنة باهظة الثمن تضعف جهاز المناعة لديه، ويظل بعدها بالمنزل 4 أيام حتى لا يصاب بأي مرض آخر، بسبب ضعف جهاز المناعة لديه.

وتابع: "حمو بيكا حالته النفسية مدمرة، لأن مفيش دخل وهو بيصرف على الموظفين، والمطاعم التي افتتحها مؤخرًا أخذت كل فلوسه، وحاليًا إحنا مستنيين النقابة تفرج عنه".

وكان حمو بيكا قد ظهر على قناة "إم بي سي مصر" مؤخراً وبكى قائلاً: "أنا ممكن أعتزل حالاً ومش عايز أدخل امتحانات النقابة تاني، علشان كل ما بدخل بسقط، أنا عايز أغني وآكل عيش، فيه افترا وظلم واقع عليّ".

وبعد انتهاء الحلقة، أعلن حمو بيكا تعرضه لأزمة صحية، ونشر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا له من داخل المستشفى وهو يجري رسم قلب وفحوصات طبية، وقال أدمن صفحة حمو بيكا في المنشور: "إدعو لحمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان .. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب !".

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