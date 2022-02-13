حلمي بكر عن بكاء حمو بيكا: "بلاش لعب بعواطف الناس" !

المصدر: القاهرة - متابعات

قال الملحن حلمي بكر، إنه لم يتعاطف مع بكاء مؤدي المهرجانات حمو بيكا، مضيفاً: "لا أحب أن أتحدث عن نوعية حمو بيكا، ولا أحب أن أعطي له أهمية، بلاش نلعب بعواطف الناس، عيب"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المصرية.

وكان حمو بيكا قد ظهر على قناة "إم بي سي مصر" مؤخراً وبكى قائلاً: "أنا ممكن أعتزل حالاً ومش عايز أدخل امتحانات النقابة تاني، علشان كل ما بدخل بسقط، أنا عايز أغني وآكل عيش، فيه افترا وظلم واقع عليّ، ولازم أظهر الحق، أنا مستعد أعتزل دلوقتي، حرام عليكوا أنا هموت وكفاية ظلم".

وبعد انتهاء الحلقة، أعلن حمو بيكا تعرضه لأزمة صحية، ونشر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا له من داخل المستشفى وهو يجري رسم قلب وفحوصات طبية.

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