لا يستطيع الكلام .. أحمد حلاوة في حالة حرجة وابنته تطلب الدعاء له

المصدر: القاهرة - متابعات

قالت هبة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، إن والدها لا يستطيع الكلام حالياً، والوضع ما زال حرجاً إثر تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن هبة حلاوة قولها: "هناك بصيص من الأمل، وأرجو من الجميع الاستمرار في الدعاء لوالدي".

وتدهورت الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة بعد إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنه نجله عبر حساب والده بموقع "أنستغرام"، وقال: "الرجاء الدعاء لوالدي، حالة كورونا متأخرة، أرجو من جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل".

ومن جانبها، أكدت آية ابنة الفنان أحمد حلاوة أن والدها لم يوضع على جهاز التنفس الصناعي، لكن حالته ليست مستقرة.

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