عمرو دياب يكشف مفاجأة تخص حميد الشاعري !

المصدر: القاهرة - متابعات

أعلن الفنان عمرو دياب عن مفاجأة خلال حفل غنائي بمركز المنارة في منطقة القاهرة الجديدة بمصر، حيث كشف أنه عاد للتعاون مع الفنان حميد الشاعري.

وقال عمرو دياب خلال الحفل: "رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري وبنعمل شغل حاليا مع بعض حلو أوي"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "المصري اليوم".

وخلال الحفل قدم عمرو دياب مجموعة متنوعة من أغانيه ومنها "يا أنا يا لا، وانت الحظ، وبحبه، ويتعلموا، وده لو اتساب، ووياه، وقدام مرايتها"، وصعبان عليا، ونندم".

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