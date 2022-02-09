بيان من شيرين عبد الوهاب يحسم جدل عودتها لحسام حبيب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا حسمت من خلاله الجدل حول حقيقة عودتها إلى الفنان حسام حبيب.

وقالت شيرين خلال البيان: «تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة».

وأضافت: «فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني».

وكان المنتج الفني يوسف دندش المقرب من الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد كشف عن معلومة أثارت موجة واسعة من الجدل، مؤكدا عودة شيرين لزوجها الفنان حسام حبيب،

وأضاف دندش أنه يبارك لهما بشأن المصالحة بينهما، واصفا اياهم بالصديقين الذين يكن لهما أصدق مشاعر التقدير والاحترام، مؤكدا أنه اتصل هاتفيا أمس الثلاثاء، بالنجمة شيرين عبدالوهاب، وجاء الرد عليه من جانب الفنان حسام حبيب.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد انفصلت رسميا عن زوجها حسام حبيب في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات، مما أثار جدلا واسعا في الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي.

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