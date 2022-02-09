عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. مصدر مقرب يؤكد ذلك

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف المنتج الفني يوسف دندش المقرب من الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن معلومة أثارت موجة واسعة من الجدل، وتؤكد هذه المعلومة عن عودة شيرين لزوجها الفنان حسام حبيب،

وأضاف دندش أنه يبارك لهما بشأن المصالحة بينهما، واصفا اياهم بالصديقين الذين يكن لهما أصدق مشاعر التقدير والاحترام، مؤكدا أنه اتصل هاتفيا أمس الثلاثاء، بالنجمة شيرين عبدالوهاب، وجاء الرد عليه من جانب الفنان حسام حبيب.

جاء هامش حضور دندش إحدى المناسبات الفنية بالقاهرة، وردا على سؤال لصحف محليه، عن تواجده مؤخرا بجانب الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهل يعمل كمدير أعمالها. أوضح المنتج الفني يوسف دندش، أنه لم يتولي يوما إدارة أعمال النجمة شيرين عبدالوهاب، التي يعتبرها أحد أبرز النجمات بالوطن العربي.

وفيما لم يصدر حتى الآن اي تعليق رسمي من قبل شيرين او حسام حبيب عن الامر، استبعدت الكثير من التعليقات الامر وخاصة بعد الازمة الكبيرة والضجة التي وقعت ومانتج عنها من ردود افعال وخاصة من الفنانة شيرين، إلى أن آخرين باركو الخطوة معتبرين ان الصلح هو افضل مايمكن فعله لاستمرار حياتهما الزوجية.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد انفصلت رسميا عن زوجها حسام حبيب في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات، مما أثار جدلا واسعا في الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي.

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