باسم سمرة يعتذر لتركي آل الشيخ: مستحيل أهاجم أبو ناصر.. وما فعله لم نكن نحلم به

المصدر: القاهرة - متابعات

اعتذر الفنان باسم سمرة، على ما بدر منه مؤخرًا بشأن الأزمة التي نشبت بين الفنان محمد صبحي، ورئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي اَل الشيخ.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن باسم سمرة قوله في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر: "رد فعلي في القضية المثارة بشأن محمد صبحي كان غير لبق، وأعتذر عنه، ومن المستحيل أهاجم أبو ناصر وأكن له كل التقدير والاحترام، لأن ما فعله في المملكة السعودية شيء نفخر به ولم نكن نحلم به".

وتابع: "تركي آل الشيخ أفاد الوطن العربي كله، مقدرش أهاجمه وله كل الاحترام، وأعتذر له عن اللي حصل وعن تأخري في التوضيح، أنا بعيد شوية عن مواقع التواصل الاجتماعي ومش شاطر فيها، وابن أختي هو اللي بيدير لي الصفحة، وبأكد إن علاقة الفنانين المصريين بالسعوديين وطيدة واحنا وطن واحد".

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